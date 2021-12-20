Андрей Чибис рассказал о подарках детям на Новый год и своей елке

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая на личный вопрос, рассказал, что подарит своим детям на Новый год. Фото: Правительство Мурманской области

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис, отвечая на личный вопрос, рассказал, что подарит своим детям на Новый год. Также у главы региона спросили, какая елка украсила его дом.

- Елка уже стоит, живая. По поводу подарков - старшей дочери подарим то, что она попросит, это будет подарок, который порадует девочку, но ничего сверхъестественного. А для младшего сына будет сюрприз. Поездки детям я не дарю, - отметил он.

По словам губернатора, отмечать праздники он будет дома в Мурманской области, в кругу близких, и всем советует поступить так же.

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