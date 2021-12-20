Андрей Чибис о вакцинации от коронавируса на дому: "Это нереалистично"

Андрей Чибис отметил, что вакцинация в таком режиме проходить не может. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" у губернатора Мурманской области спросили, возможно ли будет делать прививку от коронавируса на дому. Андрей Чибис отметил, что вакцинация в таком режиме проходить не может.

- Это нереалистично, так как прививочный кабинет требует конкретных санитарных мер. Для малоподвижных людей вопрос сейчас решается. Но просто по звонку желающих - это невозможно. К тому же хранение вакцины требует определенных правил, - подчеркнул глава региона.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 72%. Регион попал в число субъектов с высоким коллективным иммунитетом.

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