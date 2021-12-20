В Мурманске построят два новых современных корпуса для онкодиспансера

Закончить стройку должны до 2025 году.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
Жительница Мурманской области, которая дозвонилась на "Прямую линию" с губернатором региона Андреем Чибисом, выразила обеспокоенность плачевным состоянием Мурманского областного онкодиспансера. Женщина отметила, что здание вгоняет пациентов, которым и так приходится тяжело, в уныние.
Губернатор смог обнадежить северянку и сообщил, что в следующем году начнется не просто ремонт, а строительство нового онкодиспансера.
- Сначала будет построен новый корпус, туда переедут врачи вместе с оборудованием и пациентами. Затем уберут старый корпус и построят второй, - отметил Андрей Чибис. - По сути, мы получим новый онкодиспансер с современным оборудованием, деньги на это есть.
Закончить стройку должны до 2025 году.
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