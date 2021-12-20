После смертельного ДТП с 15 пострадавшими под Белокаменкой возбудили уголовное дело

Как сообщили в СКР по Мурманской области, по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ. Фото: Скриншот видео

Около 20.00 19 декабря на первом километре дороги «Мишуково-Снежногорск» столкнулись Subaru, в которой ехала семья с детьми из Полярного, и микроавтобус «ПАЗ» с рабочими из Белокаменки.

Как сообщили в СКР по Мурманской области, по факту аварии возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека) передано для дальнейшего полного и качественного расследования в следственный отдел по Кольскому району СУ СК России по Мурманской области.

- Погиб пассажир легкового автомобиля - 31-летний мужчина; двое несовершеннолетних пассажиров, 2019 и 2017 годов рождения, 28-летняя водитель легкового автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы в медучреждение для оказания неотложной медицинской помощи. Водитель и 11 пассажиров микроавтобуса обслужены амбулаторно, - сообщила и.о. старшего помощника руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Наталия Тростина.

Напомним: проверку проводит прокуратура.

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