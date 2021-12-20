В 2021 году на ярмарке "Наша рыба" продали 170 тонн рыбы

В новому году участие фудтраков планируют увеличить. Фото: Антон ЗАБИРОВ

После пандемийного перерыва ярмарка "Наша рыба" возобновила работу с апреля 2021 года. А с августа стала мобильной. За почти четыре месяца она посетила 12 населенных пунктов, участие в ней принимают 15 предпринимателей.

- Всего в этом году на стационарной и мобильной ярмарках было реализовано более 170 тонн рыбной продукции. Хочу поблагодарить рыбаков, без их доброй воли и поддержки ярмарка была бы невозможна, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

В новому году участие фудтраков планируют увеличить.

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