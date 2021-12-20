В Мурманской области могут снять некоторые ограничения по работе кафе и ресторанов

Глава региона отметил, что в дальнейшем смягчение коронавирусных ограничений в этом плане возможно. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатору Мурманской области Андрею Чибису задали наболевший вопрос: когда общепиту разрешат работать после 23 часов? Глава региона отметил, что в дальнейшем смягчение коронавирусных ограничений в этом плане возможно.

- Искренне считаю и хочу, чтобы появилась возможность продлить работу кафе и ресторанов. За ситуацией внимательно следим, и надеюсь, что это случится в ближайшее время. Мы вместе с Роспотребнадзором такое решение примем, - отметил Андрей Чибис.

Он также напомнил, что наполняемость заведений общепита увеличили до 70%.

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