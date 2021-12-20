Стало известно, когда в Мурманской области будет возможно открыть детские игровые комнаты

По словам главы региона, чтобы этого произошло, должна упасть заболеваемость ОРВИ и коронавирусом. Фото: Евгения ГУСЕВА

На "Прямую линию" с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, которая прошла 19 декабря, поступило много вопросов от северян, когда же откроются детские игровые комнаты. По словам главы региона, чтобы этого произошло, должна снизиться заболеваемость ОРВИ и коронавирусом.

- Осень — традиционный рост заболеваемости детей. В этом году вспышка была еще выше. Уровень роста по ОРВИ и коронавирусу был запредельный. Снижаться заболеваемость ОРВИ стала только сейчас. Если тренд сохранится, то мы тоже заинтересованы в ослаблении ограничений. И мы поддерживаем предпринимателей, чтобы, когда накал спадет, они смогли продолжить работу, - отметил Андрей Чибис.

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