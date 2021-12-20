18-летняя сирота из Мурманска пожаловалась губернатору, что осталась без жилья

Девушка не может получить положенную ей по закону квартиру. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

На "Прямую линию", которая прошла 19 декабря в эфире телеканала "Россия 24", к губернатору Мурманской области обратилась 18-летняя жительница Мурманска, рассказав, что ей негде жить. Девушка является сиротой.

- Мне положена квартира, но сказали, что ее не будет ни в этом году, ни в следующем. Что мне делать? Оставаться на улице?, - спросила юная северянка.

Андрей Чибис поручил своим коллегам оперативно решить этот вопрос. Он отметил, что ждет доклад и.о. главы администрации Валентины Доцник по этой проблеме, так как жилье должна была предоставить сироте мэрия. Контролировать ситуацию поручено замгубернатора Елене Дягилевой.

На оперативном совещании 20 декабря Валентина Доцник отметила дефицит однокомнатных квартир в Мурманске.

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