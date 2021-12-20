Мурманский океанариум закроется для посетителей с 1 января

С 1 января океанариум закроет свои двери для зрителей. Фото: Правительство Мурманской области

Мурманский океанариум не сможет получить лицензию на свою деятельность, так как нынешние условия, в которых содержатся артисты и проходят представления, не соответствуют требованиям.

Выход из сложной ситуации ищут на областном уровне, хотя океанариум до сих пор принадлежит частному лицу.

С 1 января океанариум закроет свои двери для зрителей.

- Все, что касается содержания питомцев, выплаты зарплат, обязательства по содержанию коллектива, собственник берет на себя. В 20-х числах он представит мне концептуальный проект реконструкции и создания нового объекта, - сообщил во время "Прямой линии" губернатор Андрей Чибис.

Напомним: океанариум могут сделать частью детского центра.

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