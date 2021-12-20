Новогодняя ярмарка в Мурманске откроется 25 декабря

Новогодняя ярмарка в Мурманске будет работать с 25 декабря по 9 января.
Фото: Евгения ГУСЕВА
25 декабря в центре Мурманска откроется новогодняя ярмарка "На Севере - тепло!". работать она будет до 9 января.
На ней можно будет купить деликатесы к праздничному столу, сувениры, также будет организована продажа стрит-фуда.
- До 31 декабря там же будет работать елочный базар. До закрытия для детишек будет развлекательная программ, - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Найти торговые ряды можно будет на улице Воровского.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Под Кандалакшей произошло страшное лобовое ДТП с двумя Chevrolet и большегрузом. Водителя одной иномарки увезли в медучреждение (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru