Новогодняя ярмарка в Мурманске откроется 25 декабря

Новогодняя ярмарка в Мурманске будет работать с 25 декабря по 9 января. Фото: Евгения ГУСЕВА

25 декабря в центре Мурманска откроется новогодняя ярмарка "На Севере - тепло!". работать она будет до 9 января.

На ней можно будет купить деликатесы к праздничному столу, сувениры, также будет организована продажа стрит-фуда.

- До 31 декабря там же будет работать елочный базар. До закрытия для детишек будет развлекательная программ, - сообщил губернатор Андрей Чибис.

Найти торговые ряды можно будет на улице Воровского.

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