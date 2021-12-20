Прокуратура проводит проверку по факту смертельного ДТП под Белокаменкой

Микроавтобус вез рабочих с Белокаменки. Фото: Сергей Худик

Около 20.00 19 декабря на первом километре дороги «Мишуково-Снежногорск» произошла страшная авария: столкнулись Subaru, в которой ехала семья с детьми из Полярного, и микроавтобус «ПАЗ» с рабочими из Белокаменки.

- По указанию прокурора Мурманской области Сергея Паволина, прокуратурой Кольского района проводится проверка по факту ДТП, произошедшего в поселке Междуречье Кольского района, в результате которого погиб человек, - сообщили в ведомстве.

Всего в аварии пострадали 15 человек.

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