Прививку от гриппа в Мурманской области сделали 230 тысяч человек

В Мурманской области работает 28 детских прививочных бригад. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

План вакцинации от гриппа в Мурманской области выполнен наполовину.

- Прививку сделали 230 тысяч человек, - сообщил министр здравоохранения региона Дмитрий Панычев.

На прошлой неделе этот показатель составлял 193 тысячи человек. Всего в Заполярье работает 49 прививочных пунктов по вакцинации от гриппа и 70 бригад, в том числе 28 - детских.

Напомним: план по вакцинации от коронавируса в Мурманской области выполнен на 72%.

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