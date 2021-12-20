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Экономика20 декабря 2021 6:21

В Мурманской области зарегистрировали сотого резидента Арктической зоны РФ

Проект реализуют в Дальних Зеленцах
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В Дальних Зеленцах построят туристический центр.

В Дальних Зеленцах построят туристический центр.

Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области появился сотый по счету резидент Арктической зоны. Об этом на оперативном совещании 20 декабря сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Это будет развлекательно-туристический комплекс в Дальних Зеленцах. Инвестиции в проект составят 65 миллионов рублей, - уточнил Андрей Чибис.

Общий портфель инвестиций резидентов составляет 128 миллиардов рублей, будет создано 4100 рабочих мест.

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