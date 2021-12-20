Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Мурманск
-6°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 6:07

Жителей Мурманска предупреждают о сильном снегопаде

Непогода ожидается на севере области
Ника СВЕТЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Мурманской области - снегопады и морозы.

В Мурманской области - снегопады и морозы.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая неделя в Мурманской области начнется со снегопада.

- По данным Мурманского УГМС, утром и в первую половину дня 20 декабря на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также северян предупреждали о возвращении морозов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Кандалакшей произошло страшное лобовое ДТП с двумя Chevrolet и большегрузом. Водителя одной иномарки увезли в медучреждение (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru