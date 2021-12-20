Жителей Мурманска предупреждают о сильном снегопаде

В Мурманской области - снегопады и морозы. Фото: Мария ЛЕНЦ

Новая неделя в Мурманской области начнется со снегопада.

- По данным Мурманского УГМС, утром и в первую половину дня 20 декабря на севере Мурманской области и в Мурманске ожидается сильный снег, - сообщили в МЧС по Мурманской области.

Также северян предупреждали о возвращении морозов.

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