На дороге Мишуково - Снежногорск произошло смертельное ДТП

На месте работают сотрудники ГИБДД. Фото: скрин видео vk.com/murmansk_dtp

Вечером 19 декабря в Мурманской области произошло страшное ДТП, которое унесло жизнь человека.

- По предварительной информации, в районе 1-го километра автодороги Мишуково - Снежногорск произошло столкновение двух транспортных средств - микроавтобуса и автомобиля Subaru. В результате ДТП водитель автомобиля "Субару" погиб на месте до приезда скорой помощи, есть пострадавшие, которые доставлены в медицинские учреждения (количество уточняется), - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

В соцсетях очевидцы отметили, что водитель ехал со скоростью 140 километров в час.

На месте работают сотрудники ГИБДД. Все обстоятельства происшествия устанавливаются. По данному факту проводится проверка.

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