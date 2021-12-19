В 2022 году в Мурманской области запустят ипотеку под 2%

В 2022 году в регионе также начнется строительство нового жилья. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис, рассказал о том, что со следующего года в регионе заработает льготная ипотека под 2%. Она будет доступна некоторых категориям специалистов, которые востребованы в Заполярье.

Также молодые семьи, врачи, учителя смогут получить по 1 миллиону рублей на строительство частных домов.

Глава региона подчеркнул, что в 2022 году начнется строительство нового жилья. Первый дом построят в Мурманске по программе реновации Больничного городка.

Напомним: Мурманская область попала в аутсайдеры по строительству жилых многоэтажек. За год в регионе сдают меньше тысячи квадратных метров.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru