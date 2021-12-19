Губернатор Андрей Чибис: "Сносить "Родину" не надо"

Здание будут восстанавливать. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатору Мурманской области задали вопрос о судьбе бывшего кинотеатра "Родина", который уже давно стоит заброшенным в центре Мурманска. Северяне спросили, не лучше ли снести аварийное здание и построить на его месте сквер или сделать детскую площадку.

Андрей Чибис сообщил, что сносить бывший кинотеатр не будут.

- Не надо сносить "Родину". Будет ее реконструировать. Ищем возможность, чтобы сделать это в адекватные сроки. Потому что в таком состоянии объект наш город не красит, - отметил глава региона.

На восстановление и приспособление здания к современному использованию нужно более 600 миллионов рублей. Для ремонта будут привлекаться городской, областной и федеральный бюджеты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru