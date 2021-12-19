Андрей Чибис рассказал, где будет встречать Новый год

Губернатор будет встречать праздник в кругу семьи. Фото: правительство МО

На "Прямой линии" в эфире телеканала "Россия 24" губернатор Мурманской области Андрей Чибис рассказал о том, где будет встречать Новый год.

- Праздники проведу дома, в Мурманской области. Всем предлагаю поступать таким же образом, - отметил глава региона.

Напомним: в администрации Мурманска рассказали, будут ли в городе строить ледяные горки к Новому году. Сейчас официальных мест для катания в Мурманске нет.

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