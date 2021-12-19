В Мурманске из пожара в двухэтажном доме спасли человека

Причина пожара устанавливается. Фото: ГУ МЧС по МО

Вечером 18 декабря в Мурманске загорелось здание на проспекте Героев-Североморцев, 93. На месте работали спасатели.

- Информация о возгорании поступила на пульт дежурной службы в 22.02. Пожар случился в неэксплуатируемом двухэтажном строении. В результате происшествия на втором этаже сгорели деревянные конструкции и мусор на площади 30 квадратных метров. Спасен один человек, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Мурманской области.

На месте происшествия работали два пожарно-спасательных подразделения - 16 человек личного состава, 4 единицы техники). Причина пожара устанавливается.

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