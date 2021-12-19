Туристы напали на создателя "Снежной деревни" в Кировске и устроили дебош

C нарушителями уже разбирается полиция. Фото: скрин видео vk.com/vladimir_komagin

18 декабря в экскурсионно-туристическом центре "Снежная деревня", что находится в Кировске, туристы, отдыхающие в Хибинах, устроили беспредел. О произошедшем рассказал создатель центра Владимир Комягин, который также пострадал от рук нарушителей.

- Около полудня на территории центра появились группа людей, которая на мою просьбу покинуть территорию (потому что идет строительство) и убрать снегоходную технику (на которой они разъезжали по территории) отреагировали очень бурно. Во время словесной перепалки от одного из мужчин поступили угрозы расправы, после чего он напал на меня со спины и начал душить. Но благодаря быстрой реакции моих сотрудников его удалось оттащить. Даже после этого на мою просьбу покинуть частную территорию, они продолжали качать свои права, выражаясь при своих же детях нецензурной бранью. А потом один из них проник в мою рабочую технику и украл ключи от погрузчика, - рассказал Владимир на личной странице в соцсетях, приложив видео с инцидентом.

За полчаса потасовки туристы успели совершить нападение, кражу, проникли на частную собственность, а также высказывали в адрес работников угрозы. Теперь с туристами будет разбираться полиция.

- Из-за этого происшествия вся работа «Снежной деревни» встала. Весь день мной и работниками был потрачен на дачу показаний, написания заявлений и прочих разбирательств. До открытия центра остаются считанные дни, а такой инцидент сразу парализовал всю работу и поставил под угрозу срок открытия, - отметил создать центра.

В правоохранительные органы передали видеоматериалы, которые подтверждают устроенный туристами беспредел.

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