Актер из Мурманска сыграл в сериале «Универ. 10 лет спустя»

Артем Шевченко сыграл Сурикова — коллегу Яны Семакиной. Фото: ТНТ/кадр из сериала «Универ. 10 лет спустя»

Мурманчанина Артема Шевченко можно увидеть в сериале «Универ. 10 лет спустя» на ТНТ. Там выпускник Детской театральной школы в Мурманске и Школы-студии МХАТ (мастерская Кирилла Серебренникова) сыграл Сурикова — коллегу Яны Семакиной (актриса Анна Кузина), который в нее влюблен.

- Сейчас Артем актер "Гоголь-центра" в Москве. Всего в его копилке девять ролей в отечественных фильмах и сериалах. Ранее он вместе с еще одним нашим выпускником Семеном Серзиным снялись в вышедшем в минувшем сентябре в российский прокат фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе". Картина была показана в рамках 74-го Каннского кинофестиваля и претендовала на "Золотую пальмовую ветвь". Однако, в итоге, получила приз Vulcain Prize, - рассказали в Детской театральной школе.

Напомним: Андрей Чибис сыграл в сериале самого себя. Губернатора Мурманской области можно увидеть в сериале "Везет".

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