Океанариум в Мурманске станет частью детского центра

С 1 января 2022 года океанариум может закрыться. Фото: vk.com/okeanarium51

Над океанариумом в Мурманске нависла угроза закрытия. Сначала он страдал из-за долгов, а с 1 января 2022 года вынужден будет закрыться из-за отсутствия лицензии, которую не сможет получить по техническим причинам. Здание визитной карточки Мурманска надо переделать.

Пути решения проблемы ищут на областном уровне, хотя сейчас учреждение принадлежит частному лицу (в планах - сделать его муниципальным или областным). Как рассказал губернатор Андрей Чибис, он поговорил с владельцем океанариума Оганесом Шанкояном.

- В результате сегодняшнего разговора достигнуты следующие договоренности. Океанариум с 1 января закрывается для посетителей, однако, условия содержания животных и работа трудового коллектива остаются без изменений. Любимец публики тюлень Филя и компания остаются дома. До 20 января собственник океанариума представит концепцию детского развлекательного центра, важной частью которого станет океанариум, - отметил глава региона.

В дальнейшем будет решаться вопрос, как переделывать существующее здание.

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