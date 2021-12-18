Жители Мурманской области не смогут получить ряд услуг от ГИБДД онлайн

Информаций сервис ГИБДД временно недоступен.
Фото: Алексей ФОКИН
Ряд услуг от УГИБДД недоступен жителям Мурманской области из-за сбоя в работе информационной системы.
- Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
Над устранением неполадок уже работают.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru