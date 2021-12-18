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Общество18 декабря 2021 10:42

Жители Мурманской области не смогут получить ряд услуг от ГИБДД онлайн

В работе информационной системы Госавтоинспекции наблюдается сбой
Ника СВЕТЛОВА
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Информаций сервис ГИБДД временно недоступен.

Информаций сервис ГИБДД временно недоступен.

Фото: Алексей ФОКИН

Ряд услуг от УГИБДД недоступен жителям Мурманской области из-за сбоя в работе информационной системы.

- Региональные подразделения Госавтоинспекции вынуждены приостановить оказание государственных услуг гражданам, связанных с регистрацией автомототранспортных средств, выдачей водительских удостоверений, а также ограничить доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

Над устранением неполадок уже работают.

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