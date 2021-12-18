Стала известна дата суда над убийцами кота Кузи в Северодвинске

Кота Кузю замучили до смерти. Фото: скриншот видео из личного архива

Стала известна дата суда над Анной-Викторией Громович и Артемом Лаврентьевым. Напомним: сожители из Северодвинска украли 14-летнего кота Кузю у матери Артема и пытали его до смерти. Видео истязаний они выложили в интернет.

Первое судебное заседание состоится 20 декабря. Живодерам грозит до пяти лет лишения свободы, или штраф до 300 тысяч рублей, или исправительные работы на срок до двух лет, или принудительные работы на срок до пяти лет.

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