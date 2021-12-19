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Общество19 декабря 2021 9:33

Житель Мурманска сделал любимой предложение на коньках

Особенный момент случился во время катания на стадионе
Есения ДОБРОНРАВОВА
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Счастливая девушка ответила на предложение: "Да". Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

Счастливая девушка ответила на предложение: "Да". Фото: скрин видео vk.com/murmanskgroup

Житель Мурманска признался своей любимой в чувствах и сделал предложение, стоя на коньках.

Особенный момент случился на стадионе "Строитель" во время массового катания на коньках. Видео выложили в группе "Мурманск". Счастливая девушка ответила на предложение: "Да".

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