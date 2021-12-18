В Мурманской области прогнозируют похолодание до -19

20 декабря в Мурманске начнет холодать.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Мурманскую область снова вернутся морозы. Напомним: они стояли в начале декабря и подарили северянам интересные явления.
- 19 декабря циклон с центром на западе Баренцева моря постепенно заполнится, а в центральной части России сформируется новый активный обширный циклон, северная часть которого и будет определять погоду нашего региона: ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -14-19°. 20 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха, - сообщает гидрометцентр Мурманской области.
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