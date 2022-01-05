"Оберег от порчи и травм": видео мастера по ремонту из Мурманска набирают в Tik Tok тысячи просмотров

Еще один житель Мурманской области успешно использует Tik Tok для продвижения своей работы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Еще один житель Мурманской области успешно использует Tik Tok для продвижения своей работы. Речь о мастере по ремонту.

На его аккаунт в социальной сети подписаны почти 37 тысяч человек. Коллегам и тем, кто делает ремонт своими руками, он дает полезные советы. "Оберег от порчи и травм!" - так подписал Андрей одно из своих видео.

Ролики набирают хорошее количество просмотров: 131 тысяча просмотров, 14 тысяч, 26 тысяч, 111 тысяч и т.д.

В Мурманской области сотрудники МЧС поддержали популярный тренд Tik Tok. Один из пожарных снял видео с горящим "хулиганом".

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