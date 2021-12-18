В Мурманске 15 копеек продают за 30 миллионов рублей

Монету мурманчанка продает за 30 миллионов рублей. Фото: www.avito.ru

Мы уже писали, что в Мурманске купюру номиналом в тысячу рублей продают почти за 9 миллионов рублей из-за ее "магического числа".

Но это, как оказалось, не предел! На сайте бесплатных объявлений можно найти монеты, которые стоят в разы больше.

Так, мурманчанка продает 15 копеек за 30 миллионов рублей!

- 15 копеек, Древняя Русь, 1916 год, имеется брак в виде отверстия сверху, копейка очень интересная сама по себе, очень старая, - пишет автор объявления.

Правда, 1916 год Древней Русью не считается.

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