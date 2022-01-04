Жителям Мурманской области предлагают купить ковидные гробы с прозрачной крышкой

В ковидных гробах есть стеклянные вставки. Фото: www.avito.ru
На популярном сайте объявлений есть немало интересных объявлений. Так, питерская компания предлагают купить жителям Мурманской области необычные... гробы.
Их особенность в том, что в крышку вставлено стекло. Это сделано для того, чтобы родные и близкие тех, кто умер от коронавируса, могли увидеть их в последний раз. Ведь обычно тех, кого сгубил COVID-19, хоронят в закрытых гробах в целях безопасности.
Стоимость такого гроба от 10 тысяч рублей.
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