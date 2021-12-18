Решившая заработать на инвестициях 70-летняя жительница Мурманска потеряла 170 тысяч рублей

Пожилая северянка ради инвестиций взяла кредит. Фото: Евгения ГУСЕВА

Мошенники обманули 70-летнюю мурманчанку по ставшей уже довольно распространенной схеме.

- Потерпевшая пояснила, что ей позвонил мужчина, который представился менеджером коммерческого банка. Он предложил северянке увеличить доходы от сбережений путем инвестирования. Неизвестный объяснил, что для получения прибыли необходимо перечислить денежные средства на специальный депозит для приобретения акций. Большую прибыль обеспечат большие вложения, поэтому женщине стоит оформить онлайн-кредит, - сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Северянка отдала 170 тысяч рублей, а через месяц решила им позвонить и снять прибыль. Но абонент был недоступен. Удалось установиться, что номера, с которых звонили женщине, были зарегистрированы в Москве и Свердловской области.

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