Поездка к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" стоит как двухкомнатная квартира в Мурманске

В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области есть уникальный и дорогостоящий вид туризма - круизы к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы".

В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.

Согласно сайту poseidonexpeditions.ru, стоимость туров начинается от 2,4 миллиона рублей на одного человека. В эту стоимость не входят экскурсии на вертолете и фотосессии. Длительность тура - 13 дней.

Сайт expedition-cruises.club с учетом скидок предлагает цены от 2,1 миллиона рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru