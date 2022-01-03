Поездка к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" стоит как двухкомнатная квартира в Мурманске

В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
В Мурманской области есть уникальный и дорогостоящий вид туризма - круизы к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы".
В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.
Согласно сайту poseidonexpeditions.ru, стоимость туров начинается от 2,4 миллиона рублей на одного человека. В эту стоимость не входят экскурсии на вертолете и фотосессии. Длительность тура - 13 дней.
Сайт expedition-cruises.club с учетом скидок предлагает цены от 2,1 миллиона рублей.
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