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Туризм3 января 2022 6:00

Поездка к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы" стоит как двухкомнатная квартира в Мурманске

Круизы в Арктику начнутся в июле 2022 года
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
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В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.

В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области есть уникальный и дорогостоящий вид туризма - круизы к Северному полюсу на ледоколе "50 лет Победы".

В 2022 году они начнутся с 10 июля 2022 года. Но будут по карману далеко не каждому.

Согласно сайту poseidonexpeditions.ru, стоимость туров начинается от 2,4 миллиона рублей на одного человека. В эту стоимость не входят экскурсии на вертолете и фотосессии. Длительность тура - 13 дней.

Сайт expedition-cruises.club с учетом скидок предлагает цены от 2,1 миллиона рублей.

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