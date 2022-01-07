Нужно ли оплачивать беговелы в автобусе и троллейбусе в Мурманске

За ответом мы обратились в АО "Электротранспорт".
Фото: Антон ЗАБИРОВ
- Ехала в автобусе с четырехлетним ребенком и беговелом, кондуктор сказала, что за беговел надо оплачивать. Так ли это? - с таким вопросом в редакцию "КП"-Мурманск" обратилась читательница Анфиса.
За ответом мы обратились в АО "Электротранспорт".
- Беговел оплачивать не надо, так как он меньше размеров багажа, который нужно оплачивать согласно правилам перевозок. А за большие велосипеды нужно платить. Также в Мурманске разрешено провозить бесплатно детские санки, хоккейные принадлежности, - сообщил "КП"-Мурманск" директор "Электротранспорта" Сергей Коробков.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Докеры в Мурманске перевели дневной заработок семьям погибших на шахте "Листвяжная". Оборвались жизни 51 человека (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта red@kpmk.ru