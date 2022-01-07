Нужно ли оплачивать беговелы в автобусе и троллейбусе в Мурманске

За ответом мы обратились в АО "Электротранспорт". Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Ехала в автобусе с четырехлетним ребенком и беговелом, кондуктор сказала, что за беговел надо оплачивать. Так ли это? - с таким вопросом в редакцию "КП"-Мурманск" обратилась читательница Анфиса.

За ответом мы обратились в АО "Электротранспорт".

- Беговел оплачивать не надо, так как он меньше размеров багажа, который нужно оплачивать согласно правилам перевозок. А за большие велосипеды нужно платить. Также в Мурманске разрешено провозить бесплатно детские санки, хоккейные принадлежности, - сообщил "КП"-Мурманск" директор "Электротранспорта" Сергей Коробков.

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