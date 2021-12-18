Блогер TagMachine разрисовал здания в Мурманске граффити

Ради граффити блогер забрался на крыши исторических домов в центре Мурманска. Фото: скриншот видео/www.youtube.com/channel/UC2O8UjohA50PY16J2O9311w

Блогер TagMachine, на YouTube-канал которого подписано 276 тысяч человек, опубликовал два видео из своей поездки в Мурманск. Состоялась она летом, но ролики появились в сети только сейчас.

Вместе с единомышленниками блогер разрисовывает разные здания граффити. Причем в Мурманске он изрисовал не только гаражи и другие нежилые постройки, но и машины, а также здания, в том числе и в центре города, относящиеся к объектам культурного наследия.

Мурманчане к этому отнеслись негативно.

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