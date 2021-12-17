Прогноз погоды в Мурманске и области на 18, 19 декабря 2021 года: метель, до -19 градусов

На выходных в Мурманской области ожидается метель, так что стоит одеваться потеплее. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На выходных в Мурманской области ожидается метель, так что стоит одеваться потеплее.

- 18 декабря погоду Кольского полуострова определит циклон, смещающийся с Гренландского моря на запад Баренцева моря. Будет облачная погода, снег, местами сильный. Ветер южный, юго-восточный умеренный, на северо-западе сильный, метель. Температура воздуха ночью -4-9, при прояснениях -10-15, днем -2-7 градусов. На дорогах гололедица, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

19 декабря циклон постепенно заполнится, а в центральной части России сформируется новый активный обширный циклон, северная часть которого и будет определять погоду нашего региона: ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12, при прояснениях -14-19. 20 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru