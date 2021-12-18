С момента трагедии на буровой "Кольская" в Охотском море прошло 10 лет

Буровую буксировали к Сахалину, откуда она должна была отправиться на бурение во Вьетнам. Но "Кольская" попала в сильный шторм.

18 декабря 2011 года в Охотском море затонула буровая платформа "Кольская", на борту которой были 67 человек, 53 из них погибли.

Буровую буксировали к Сахалину, откуда она должна была отправиться на бурение во Вьетнам. Но "Кольская" попала в сильный шторм.

После трагедии было возбуждено уголовное дело. На скамье подсудимых оказались бывший исполняющий обязанности заместителя генерального директора по безопасности мореплавания ОАО «Арктикморнефтегазразведка» Борис Лихван и исполняющий обязанности главного инженера Леонид Бордзиловский. За 53 смерти они получили по 6 лет колонии, но спустя два года вышли по УДО. Приговор огласили только в 2017 году. Жалоба в Европейском суде по правам человека до сих пор находится на рассмотрении.

Как живут родственники погибших и пропавших без вести с "Кольской", можно прочитать здесь.

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