За сутки в Мурманской области 167 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 19 декабря 2021 года, за последние сутки 167 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 910 человек, количество летальных исходов - 2690 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+67, всего 42512), Кандалакшский район (+30, всего 7032), Североморск (+18, всего 7868).

Выздоровел 71 977 северян, на лечении остаются 15 243 пациента.

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