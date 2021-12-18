За сутки в Мурманской области 170 человек заболели коронавирусом

Статистика по коронавирусу в Мурманской области - последние данные. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 18 декабря 2021 года, за последние сутки 170 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 743 человека, количество летальных исходов - 2682 (+8 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+62, всего 42445), Кандалакшский район (+29, всего 7002), Североморск (+20, всего 7850).

Выздоровели 71 728 северян, на лечении остаются 15 333 пациента.

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