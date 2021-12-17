В Мурманской области на выходных будет снегопад

Синоптики обещают, что циклон, который придет 18 декабря в регион, принесет снегопад и сильный ветер. Фото: Антон ЗАБИРОВ

На ближайших выходных в Мурманской области будет не самая комфортная погода. Синоптики обещают, что циклон, который придет 18 декабря в регион, принесет снегопад и сильный ветер.

- Температура воздуха ночью -4-9°, при прояснениях -10-15°, днем -2-7°. 19 декабря циклон с центром на западе Баренцева моря постепенно заполнится, а в центральной части России сформируется новый активный обширный циклон, северная часть которого и будет определять погоду нашего региона: ожидается местами снег, преобладающая температура воздуха -7-12°, при прояснениях -14-19°. 20 декабря ожидается постепенное понижение температуры воздуха, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Напомним: в Хибинах сняли на видео замерзшие бирюзовые гейзеры.

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