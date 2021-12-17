Рэп музыкантов из Ловозера стал песней года на саамском радио в Швеции

Своей песней авторы стараются популяризировать саамский язык и привлечь внимание к его сохранению. Фото: Личный архив

Музыканты из Мурманской области Роман Яколев и Ярсем Галкин, которые в апреле этого года заняли третье место на Саамском Гран-при-2021, продолжают покорять новые вершины.

Так, рэп-песня северян Moajnas 'Seejjtjaa'vr bajas (в свободном переводе – название легенды о воде у жертвенного камня), которая исполнена на кильдинском диалекте саамского языка, стала песней года на саамском радио в Швеции. В тексте фольклорной композиции - легенда о Сейдозере.

- Из 1205 голосов Роман Яколев и Ярсем Галкин из России получили 196 голосов и, таким образом, одержали победу! – говорится на официальном сайте Шведского радио.

Своей песней авторы стараются популяризировать саамский язык и привлечь внимание к его сохранению.

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