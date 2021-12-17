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Здоровье17 декабря 2021 13:53

За сутки в Мурманской области 168 человек заболели коронавирусом

Мы собрали для вас последние новости по коронавирусу на 17 декабря 2021 года
Ника СВЕТЛОВА
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Выздоровел 71 481 северянин, на лечении остаются 15 418 пациентов.

Выздоровел 71 481 северянин, на лечении остаются 15 418 пациентов.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 декабря 2021 года, за последние сутки 168 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 573 человека, количество летальных исходов - 2675 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+58, всего 42383), Кандалакшский район (+31, всего 6973), Североморск (+19, всего 7830).

Выздоровел 71 481 северянин, на лечении остаются 15 418 пациентов.

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