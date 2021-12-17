За сутки в Мурманской области 168 человек заболели коронавирусом

Выздоровел 71 481 северянин, на лечении остаются 15 418 пациентов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Число заболевших COVID-19 в Мурманской области продолжает расти. Так, по данным оперативного штаба при правительстве региона на 17 декабря 2021 года, за последние сутки 168 человек узнали о положительном результате теста на коронавирус.

Всего с начала пандемии заразились ковидом 89 573 человека, количество летальных исходов - 2675 (+7 за сутки). Больше всего зараженных за сутки приходится на Мурманск (+58, всего 42383), Кандалакшский район (+31, всего 6973), Североморск (+19, всего 7830).

Выздоровел 71 481 северянин, на лечении остаются 15 418 пациентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Проверять QR-коды в торговых центрах Мурманской области будут только на общем входе. Повторно предъявлять ковид-документы не потребуется (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru