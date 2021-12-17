Институт экономических проблем КНЦ РАН: Рост инфляции в Мурманской области продолжится

По мнению экспертов, причин на то несколько, например, те же санкции и макроэкономические процессы. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Жители Мурманской области заметили, как подорожали в этом году продукты и одежда. Увы, прогноз на 2022 год не утешителен: цены на необходимые товары и услуги сохранится.

По мнению экспертов, причин на то несколько, например, те же санкции и макроэкономические процессы.

- Скажется и дальнейшее развитие ситуации с пандемией коронавируса. Сегодня активно обсуждается появление нового штамма – «омикрона», насколько он окажется опасным, как будут реагировать государства, грозит ли нам новое закрытие границ и объявление локдаунов – всё это может сыграть свою роль. Прогнозировать экономическую ситуацию в условиях высокой волатильности мировой конъюнктуры достаточно сложно, - рассказал «АиФ-Мурманск» старший научный сотрудник, ученый секретарь Института экономических проблем Кольского научного центра РАН Роман Бадылевичд.

Напомним: в Мурманске сравнили чеки за 2002 год с чеком за 2021 год.

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