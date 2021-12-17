С 27 декабря по Мурманску будет курсировать новогодний троллейбус

27 декабря в Мурманске запустят новогодний троллейбус. Фото: Алексей БУЛАТОВ

27 декабря в Мурманске запустят новогодний троллейбус. Он будет ходить по маршруту №3 и №4.

В АО "Электротранспорт" отмечают, что такой троллейбус призван поддерживать доброе и теплое ощущение праздника. Машину украсят неоновой подсветкой и рисунками, а кондуктор и водитель предстанут перед пассажирами Дедом Морозом и Снегурочкой.

- Традиционно в новогоднюю ночь планируется работа троллейбусных маршрутов №4, 6 и автобусного - №18, в салонах также будет поддержана атмосфера праздника, - сообщает компания-перевозчик.

С режимом работы общественного транспорта в новогодние праздники можно ознакомиться здесь.

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