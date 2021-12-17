Сергей Коробков о стоимости проезда в Мурманске: "Повышение сделано минимальное"

Повысить стоимость пришлось потому, что пассажиропоток снизился из-за того, что многие мурманчане ушли на удаленку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января 2022 года проезд в общественном транспорте Мурманской области подорожает. Больше всего - на междугородних рейсах, однако и в городах тоже. Так, с 1 января в автобусах и троллейбусах Мурманска надо будет платить 35 рублей.

- Повышение сделано минимальное. Спасибо, что бюджеты большую нагрузку берут на себя, - рассказал "АиФ-Мурманск" директор АО "Электротранспорт" Сергей Коробков.

Повысить стоимость пришлось потому, что пассажиропоток снизился из-за того, что многие мурманчане ушли на удаленку.

Напомним: стала известна стоимость проездных билетов.

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