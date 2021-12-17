В Заполярном пропал 33-летний мужчина

Местонахождение северянина не известно. Фото: vk.com/murmanspas51

В Заполярном ищут пропавшего 33-летнего Валентина Бородкина. Северянин ушел из дома (улица Бабикова, дом №8) 14 декабря. С тех пор его местонахождение не известно.

Во что был одет мужчина - не уточняется.

Всех, кто может помочь с поисками Валентина, просят позвонить в полицию по телефонам: 02, 102 или в отряд "МурманСпас": +7 911-311-70-20, +7 911-339-89-41 (круглосуточно).

Напомним: завершены поиски 57-летнего жителя Мурманска с голубыми глазами. Эдуарда Алсуфьева искали с 4 декабря.

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