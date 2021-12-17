Житель Апатитов пригласил знакомого в гости и сломал ему позвоночник

Ему грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В полицию Апатитов поступило сообщение из медучреждения о том, что к ним доставили 35-летнего местного жителя с серьезными травмами.

Пациент рассказал сотрудникам полиции, что был в гостях у знакомого в доме на улице Гайдара, где между ними вспыхнул словесный конфликт. Разозлившись, злоумышленник несколько раз ударил кулаками и ногами по спине апатитчанина, тем самым сломав ему нескольких позвонков.

- Подозреваемый в совершении преступления был установлен, задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Им оказался безработный 20-летний житель Апатитов, ранее привлекавшийся к уголовной и административной ответственности. Молодой человек пояснил, что причиной конфликта стало алкогольное опьянение, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью". Ему грозит до трех лет лишения свободы, сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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