Мурманские сотрудники МЧС присоединились к челленджу "60 секунд до НДС"

Челлендж призван повысить уровень боеготовности сотрудников пожарно-спасательных подразделений. Фото: скрин видео МЧС Мурманск

Сотрудники ГУ МЧС России по Мурманской области поддержали своих коллег и приняли участие в челлендже "60 секунд до НДС". Данная аббревиатура - «НДС» - у сотрудников чрезвычайного ведомства расшифровывается, как непригодная для дыхания среда.

За минуту спасателю предстояло полностью облачиться в защитную экипировку.

- Огнеборцы должны правильно и быстро надеть боевую одежду, провести проверку дыхательного аппарата и включение в него, - отметили в региональном МЧС.

Челлендж призван повысить уровень боеготовности сотрудников пожарно-спасательных подразделений.

Напомним: ранее мурманские сотрудники МЧС поддержали популярный тренд Tik Tok. Один из пожарных снял видео с горящим "хулиганом".

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