В Мурманской области в кафе и рестораны пустят больше посетителей

С 17 декабря пускать будут больше посетителей.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
После того, как были сняты ковидные ограничения, наполняемость залов в кафе и ресторанах ограничили 50%. С 17 декабря пускать будут больше посетителей.
- С 17 декабря в Мурманской области залы заведений общественного питания могут заполняться до 70% от общего числа посадочных мест. Такое предложение внес главный санитарный врач региона. Постановление о внесение изменений в действующие правила подписал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, - сообщили в оперативном штабе по коронавирусу в Мурманской области.
Напомним: наполняемость залов в театрах и кинотеатрах составляет 75%.
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