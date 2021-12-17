Мобильные телефоны попытались перебросить на территорию СИЗО Мурманска

По факту произошедшего проводится проверка. Фото: УФСИН

На территорию СИЗО-1 Мурманска неизвестный перебросил запрещенные предметы.

Инцидент произошел на днях, когда уже стемнело. Как сообщили в УФСИН Мурманской области, неизвестный бросил через забор в сторону СИЗО полиэтиленовый сверток. После он спешно скрылся.

– Сотрудники дежурной службы мурманского следственного изолятора №1 незамедлительно выдвинулись на место совершения правонарушения. При вскрытии свертка внутри было обнаружено семь мобильных телефонов, – сообщили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего проводится проверка.

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