Стало известно расписание общественного транспорта Мурманска в праздничные дни

Со 2 по 9 января общественный транспорт работает по расписанию "Зима. Воскресенье". Фото: Антон ЗАБИРОВ

С 31 декабря по 9 января автобусы и троллейбусы в Мурманске будут ходить по измененному расписанию.

Как сообщили в АО "Электротранспорт", троллейбусы №4 и 6 и автобус №18 будут курсировать в новогоднюю ночь. 31 декабря (до 00.00) общественный транспорт работает по воскресному расписанию.

1 января автобусные и троллейбусные маршруты работают по специальному расписанию, за исключением автобусов №11,25, 29 и 4Т, которые начнут курсировать только с 10 января.

Со 2 по 9 января общественный транспорт работает по расписанию "Зима. Воскресенье".

С подробным графиком движения автобусов и троллейбусов в праздничные дни можно ознакомиться на сайте перевозчика.

Напомним: в Мурманске с 1 января 2022 года повысится плата за проезд в общественном транспорте.

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