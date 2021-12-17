Испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36 начались на Северном флоте

Испытания аппарата АС-36 пройдут сначала в Кольском заливе, а после в Баренцевом море. Фото: Пресс-служба Северного флота

В Кольском заливе стартовали испытания глубоководного спасательного аппарата АС-36. Их проводит экипаж под командованием капитана 3 ранга Андрея Волкова.

Автономный обитаемый глубоководный спасательный аппарат АС-36 прошел средний ремонт с модернизацией основных систем. Его проводили на Канонерском судоремонтном заводе в Санкт-Петербурге.

– На спасательной подводной лодке полностью обновлено радиотехническое вооружение, системы автоматизации и управления движением. Установлен новый навигационный комплекс, позволяющий точно определять место нахождения аппарата, как на поверхности моря, так и под водой. Корпус аппарата был проверен в лабораторных условиях на максимальное давление, которое он испытывает на глубинах более 1000 метров, – сообщили в пресс-службе Северного флота.

Испытания аппарата АС-36 пройдут сначала в Кольском заливе, а после в Баренцевом море. Они продлятся и в 2022 году. Морякам предстоит проверить ходовые качества аппарата в надводном положении, испытать подводное маневрирование, замерить различные технические параметры, сверить работу приборов, систем и механизмов. На завершающей стадии аппарат погрузят на рабочую глубину – более 700 метров, в обеспечении другого автономного спасателя – АС-34.

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